Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú bị bắt

Ngày 25/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Cường (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú; Lê Minh Thái (SN 1969), hiện là Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường (Ảnh: Công an cung cấp).

Cả 2 bị can trên bị bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào, Cường và Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn gây sức ép với các nhà thầu thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, từ đó chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.