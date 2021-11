Bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex

Dân trí Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y dược Vimedimex cùng 7 bị can khác, để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Ngày 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh. Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan để điều tra về cùng hành vi trên.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người khác gồm: Vương Thị Thu Thủy - cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, cùng 3 người khác thuộc các công ty kinh doanh bất động sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Ban đầu, Công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của Ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất còn xuống 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex đã lập nhiều công ty làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Kết quả điều tra xác định chỉ một tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán với khu đất trên với giá từ 80 triệu đồng đến cả trăm triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

