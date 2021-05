Chủ quán karaoke cho khách "thả cửa" tụ tập sử dụng ma túy

Dân trí Bất chấp lệnh cấm tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, một chủ quán karaoke ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) vẫn "thả cửa" để cho hàng chục người tụ tập hát hò, sử dụng ma túy.

Ngày 14/5, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ, xử lý chủ quán karaoke và 37 người tụ tập trong quán hát hò, sử dụng ma túy bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Cảnh sát bắt quả tang 37 nam, nữ thanh niên tụ tập trong quán karaoke ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) để hát hò và sử dụng ma túy.

Theo điều tra ban đầu, lúc 0h15 ngày 14/5, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Công an xã Mỹ Phong kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim (ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) do bà Nguyễn Thị Kim T.(47 tuổi) làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện tại 4 phòng của quán karaoke này có 37 người đang tụ tập để hát. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, xác định tất cả những người này dương tính với ma túy.

Hiện, Công an huyện Phù Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý về các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức sử dụng và sử dụng ma túy.

Trước đó, ngày 5/5, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như: quán bar, karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử, mát xa... để phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, chủ quán này bất chấp quy định phòng dịch tiếp tục mở cửa cho các đối tượng tụ tập hát hò và sử dụng ma túy.

Doãn Công