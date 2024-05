Bố và con rể đang ngồi tù vì ma túy, mẹ và con gái lại xộ khám

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Lô Thị Tuyết (60 tuổi, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Vi Thị Nhung (31 tuổi, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, do có quen biết từ trước, khoảng đầu tháng 8/2023, Hiền gọi điện cho Tuyết đặt hàng mua 2 bánh heroin, giá 80 triệu đồng/bánh, thanh toán sau khi bán được hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuyết tìm và mua nợ của một người đàn ông người Mông (không xác định được danh tính cụ thể) 2 bánh heroin, giá 120 triệu đồng.

Số ma túy này Tuyết giao cho con gái cất giấu. Thời gian này chồng của Nhung cũng đang ngồi tù vì liên quan đến ma túy.

Con rể đang ngồi tù, mẹ rủ con gái đi buôn ma túy (Video: Hoàng Lam).

Ngày 10/8/2023, Tuyết gọi điện cho Hiền nhắn lên huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), liên lạc với Nhung để nhận ma túy. Đúng hẹn, Hiền gặp Nhung lấy 2 bánh heroin.

Tối cùng ngày, Hiền bị công an bắt giữ cùng số ma túy trên khi đang lưu thông trên quốc lộ 7, đoạn qua huyện Yên Thành (Nghệ An).

Từ lời khai của Hiền, công an bắt giữ Tuyết và con gái.

Bị cáo Lô Thị Tuyết (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền khai ma túy trên được một người đàn ông không quen biết đặt hàng, giá 120 triệu đồng. Nếu vụ mua bán trót lọt, Hiền sẽ lãi 40 triệu đồng/bánh. Do hám lợi, bị cáo đã phạm tội mà không lường trước hậu quả.

Bị cáo Lô Thị Tuyết cho rằng bản thân nhận thức hạn chế, hám lợi nên phạm tội. Nữ bị cáo 60 tuổi tỏ ra ân hận khi đã lôi kéo cả con gái tham gia việc mua bán ma túy.

Bị cáo Nhung cũng bày tỏ sự ân hận khi tham gia phi vụ mua bán trái phép chất ma túy này. Chồng của Nhung cũng bị tuyên phạt 5 năm tù về tội danh liên quan đến ma túy, hiện mới thi hành án được 1 năm. Sau khi chồng đi tù, Nhung bị bắt, đứa con nhỏ gần 4 tuổi phải gửi bố mẹ chồng nuôi.

Bị cáo Vi Thị Nhung, con gái bị cáo Tuyết (Ảnh: Hoàng Lam).

Mới đây, bố đẻ của Nhung, tức chồng của bị cáo Tuyết cũng bị bắt giữ do cầm đầu một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Cả 3 bị cáo đều mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Lô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hiền mỗi bị cáo 20 năm tù. Bị cáo Vi Thị Nhung bị tuyên phạt 18 năm tù.