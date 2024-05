Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy "Thiên địa"

Ngày 8/5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Đây là các thành viên quản lý, điều hành trang website "Thiên địa" bị bắt giữ khi Công an Nghệ An phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) điều tra, phá chuyên án.

Cơ quan chức năng cáo buộc các bị can nói trên, thông qua website "Thiên địa" đã chia sẻ, phát tán trên 19 triệu nội dung đồi trụy, môi giới mại dâm, lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia.

Nguyễn Đức Vinh được xác định là đối tượng cầm đầu, điều hành website "thiendia2.cc" (Ảnh: Văn Hậu).

Người điều hành trang "thiên địa" nói trên được xác định là Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An).

Theo điều tra, đầu năm 2014, quản lý website "thiendia.com" ở nước ngoài đăng tải thông tin tuyển quản trị cho trang. Nguyễn Đức Vinh được đồng ý tham gia thử việc với vai trò quản lý chuyên mục "Ăn chơi miền bắc", tiền lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Theo phân công của quản lý cấp trên, Vinh có nhiệm vụ kiểm duyệt, chỉnh sửa các bài viết của thành viên trong chuyên mục

Đến khoảng năm 2016, Nguyễn Đức Vinh được quản trị website nâng cấp quản lý cấp 3, quản lý toàn bộ các thành viên cấp quản lý thấp hơn.

Nguyễn Đức Vinh soạn các quy tắc chung, nhóm trao đổi trên diễn đàn hoặc trên telegram để đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở các quản lý cấp dưới và thành viên đăng tải các nội dung đồi trụy để phát triển diễn đàn nhằm thu hút nhiều thành viên tham gia.

Hàng ngày, với công việc quản lý chung trên diễn đàn, Vinh sẽ đánh giá mức độ hoạt động tích cực của các quản lý cấp dưới thông qua số video, bài viết, nội dung đăng tải… trên diễn đàn cũng như trên các kênh telegram. Quản trị của trang căn cứ đánh giá của Vinh để trả lương cho các quản lý thông qua ví tiền điện tử.

Các đối tượng bị công an bắt giữ khi triệt phá đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy (Ảnh: Văn Hậu).

Quá trình vận hành, Nguyễn Đức Vinh phân công một quản lý cấp dưới phụ trách "Tạp chí lầu xanh" của diễn đàn. Trong "Tạp chí lầu xanh", Vinh tiếp tục phân công người khác phụ trách viết phần lời mở đầu, thu âm cho tạp chí và phụ trách box truyện sex.

Cơ quan chức năng kiểm tra, khám xét chỗ ở của Nguyễn Đức Vinh, phát hiện thu giữ điện thoại, máy tính xách tay, bên trong chứa dữ liệu tài khoản trên diễn đàn "Lặng lẽ" và 3 tài khoản Telegram tên "Chym Tua", "Cua Đực" và "Hoa Phượng" do Vinh quản lý để tham gia điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang "thiendia2.cc".

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua hoạt động phát tán các nội dung đồi trụy qua nhóm "Thiên địa", các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.

Điều tra viên và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An lấy lời khai Nguyễn Đức Vinh (Ảnh Viện KSND tỉnh Nghệ An).

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng bảo trợ xã hội, thuộc diện khuyết tật nặng. Tuy nhiên, Vinh không hưởng trợ cấp dành cho người khuyết tật nặng mà hiện hưởng chế độ trợ cấp tử tuất hưu trí của mẹ.

Cũng theo nguồn tin, Nguyễn Đức Vinh giao tiếp khó khăn, không thể đi lại hay đứng vững như bình thường. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày của Vinh phụ thuộc vào người vợ. Vợ Vinh cũng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật nặng.