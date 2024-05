Nghi phạm cướp vàng bị bắt sau 2 giờ gây án ở Bình Dương

Ngày 10/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, tối 8/5, Công an phường An Bình tiếp nhận trình báo của chị M. bị một thanh niên chạy xe máy cùng chiều, áp sát từ phía sau giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Dương Văn Trình thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Sau 2 giờ, Công an TP Dĩ An bắt giữ được nghi phạm gây án và thu giữ được tang vật. Tại cơ quan công an, anh ta khai nhận tên Dương Văn Trình (SN 1992, quê Hà Tĩnh).

Người này thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết bản thân có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.