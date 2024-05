Người phụ nữ ở Bình Dương lập 18 công ty để bán khống hóa đơn

Ngày 10/5, Cơ quan ANĐT Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thanh Thủy (SN 1985, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Bị can Dương Thanh Thủy (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo thông tin điều tra ban đầu, bị can Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội, thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế và gian lận thuế.

Đến khi bị phát hiện, Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.