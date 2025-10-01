Chủ phòng khám lập khống hồ sơ bệnh án trục lợi bảo hiểm y tế

Ngày 10/1, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh kinh tế của đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng, điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ lập khống hồ sơ bệnh án chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

Đối tượng Trần Thị Mai Nga và Trương Thị Thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, phát hiện Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường (xã Xuân Trường) có dấu hiệu lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi tiền bảo hiểm y tế.

Vào cuộc điều tra, xác minh, cơ quan công an đã triệu tập Trần Thị Mai Nga (SN 1971), Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Kế toán trưởng phòng khám; Đỗ Văn Thanh (SN 1950) và Trương Thị Thu (1987).

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã có tài liệu, hồ sơ xác định, từ tháng 1-5, Phòng khám đa khoa Hữu nghị Hà Nội - Xuân Trường đã lập khống 1.314 hồ sơ bệnh án, tương ứng 1.314 lượt khám, chiếm đoạt số tiền hơn 378 triệu đồng từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt trên.