Ám hiệu cho tiếp viên bán dâm tại hệ thống của ông chủ người Hàn Quốc

Ngày 25/8, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Son Taeheum (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Khổng Minh Trí (41 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Chứa mại dâm.

Liên quan đến vụ án, 5 người Hàn Quốc khác và 3 bị cáo là quản lý, thu ngân của nhà hàng bị xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Bị cáo Son Taeheum (bìa phải) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Taeheum từng bị tòa án tại Hàn Quốc 12 lần tuyên phạt án tù, tiền về các hành vi trộm cắp, bạo hành, vi phạm giao thông, đánh bạc... Trong vụ án này, Taeheum bị xác định vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đường dây; các bị cáo khác hưởng lợi từ việc ăn chia theo hóa đơn và phần trăm tiền rượu.

Trong phần thẩm tra lý lịch, Taeheum thừa nhận các tiền án được liệt kê trong hồ sơ vụ án là đúng. Đồng thời, người đàn ông Hàn Quốc khai chưa bị cơ quan chức năng tại Việt Nam xử phạt.

Theo cáo trạng, Son Taeheum có 12 tiền án khi ở Hàn Quốc về các tội Trộm cắp, Bạo lực, Đánh bạc, Chống người thi hành công vụ, Vi phạm giao thông…

Tháng 3/2023, Son Taeheum nhập cảnh vào Việt Nam và nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay là phường Tân Hưng, TPHCM). Bị cáo để vợ người Hàn Quốc đứng tên đại diện pháp luật của công ty.

Đồng thời, Son Taeheum thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury I gần đó để kinh doanh, thuê người đứng tên giấy phép với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Thực tế, Son Taeheum trực tiếp điều hành mọi hoạt động của các cơ sở.

Son Taeheum tuyển 5 quản lý người Hàn Quốc, trả công theo hình thức hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc hóa đơn bán rượu. Ngoài ra, ông ta còn thuê các nhân viên gồm Lê Thị Vân (42 tuổi, ngụ TPHCM) và Lê Thị Tố Huyên (41 tuổi, quê Vĩnh Long) làm quản lý tiếp viên phục vụ, thu ngân với mức lương 5-12 triệu đồng/tháng.

Theo hồ sơ vụ án, để tăng doanh thu, Son Taeheum chỉ đạo các quản lý người Hàn Quốc cho phép tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá mua dâm được ấn định 3,8 triệu đồng/khách qua đêm kèm 800.000 đồng tiền phòng hoặc 2 triệu đồng/lượt kèm 500.000 đồng tiền phòng.

Tiền mua dâm được gộp chung vào hóa đơn ăn uống. Các tiếp viên phục vụ khách sẽ được sắp xếp cho về sớm. Sau khi khách thanh toán toàn bộ chi phí, thu ngân rút lại số tiền mua dâm tương ứng, giao cho quản lý để chuyển cho khách trả trực tiếp cho tiếp viên sau khi mua dâm.

Son Taeheum lập nhóm trên Telegram, kết nối các nhân viên nhà hàng Goguryeo và khách sạn The Shilla Luxury I để tiện đặt phòng cho khách. Hàng ngày, các tiếp viên phải ghi mã vào sổ điểm danh, đồng thời đăng ký việc đi bán dâm trong ngày bằng các ký hiệu "0" - tức không bán dâm, "1" - qua đêm, "2" - một lần.

Các bị cáo đứng nghe đại diện VKS công bố cáo trạng (Ảnh: Xuân Duy).

Khổng Minh Trí với vai trò lễ tân khách sạn sẽ bố trí phòng nhưng không làm thủ tục lưu trú, chỉ ghi thông tin tiếp viên.

Tối 3/10/2023, cảnh sát phát hiện hai nhóm khách Hàn Quốc vào nhà hàng Goguryeo ăn uống, gọi tiếp viên ngồi cùng. Sau khi thỏa thuận mua dâm, hóa đơn được xuất kèm chi phí "dịch vụ" với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Các tiếp viên sau đó xin nghỉ sớm, di chuyển đến khách sạn The Shilla Luxury I, nơi khách được bố trí 4 phòng.

Khuya cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 7 bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang bốn cặp đôi đang mua bán dâm. Quá trình điều tra, Son Taeheum cùng các bị cáo đều khai nhận hành vi tổ chức và môi giới mại dâm như cáo buộc.

Cơ quan điều tra xác định Son Taeheum là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo đường dây. Các bị cáo hưởng lợi từ việc ăn chia phần trăm trên hóa đơn và tiền rượu.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.