Bác kháng cáo của cựu phó trụ trì chùa ở An Giang xâm hại 4 trẻ em

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa ban hành bản án phúc thẩm vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, do bị cáo Đoàn Quốc Thái (47 tuổi, ngụ An Giang) thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, Đoàn Quốc Thái là tu sĩ với pháp danh Thích Phước Trí, cựu Phó trụ trì chùa Thành Hoa tọa lạc tại An Giang.

Thái quen biết các em Tr. (SN 2013), Đ. (SN 2008), Kh. (SN 2005), và Ph. (SN 2006, anh ruột của Tr.) do những người này thường xuyên theo cha, mẹ đến chùa phụ giúp dọn dẹp, làm công quả.

Đoàn Quốc Thái xâm hại 4 bị hại (Ảnh minh họa).

Đối với các nạn nhân là nam, hồ sơ vụ án thể hiện từ đầu năm 2018 đến giữa năm 2024, lợi dụng những lúc vắng khách viếng, Thái nhiều lần gọi các bị hại vào phòng ngủ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục rồi dùng điện thoại di động để ghi hình. Mỗi lần như vậy, Thái cho các em từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng tiêu xài.

Riêng bị hại Tr., ngày 24/3/2024, Thái thực hiện hành vi giao cấu, nhưng không thành công. Tại cơ quan điều tra, Thái khai là người đồng tính, nên không thể thực hiện được ý định.

Ngày 6/8/2024, gia đình các nạn nhân phát hiện sự việc nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Hồi tháng 3 vừa qua, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thái 14 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm tù về tội Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Sau phán quyết trên, Thái kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, đại diện một số bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Thái. Riêng đại diện cho bị hại Tr. kháng cáo tăng hình phạt đối với Thái.

Tại tòa phúc thẩm vừa qua, Thái thừa nhận hành vi của mình là trái pháp luật và cho biết bản thân mắc nhiều bệnh nền, không ở tù thời gian dài được nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định bản án sơ thẩm cáo buộc Thái là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.

Theo HĐXX, hành vi của Thái tác động xấu đến lối sống, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của cá nhân, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội hết sức liều lĩnh, xâm phạm đến nhân phẩm của con người.

“Điều này thể hiện ý thức xem thường pháp luật, xem thường sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em. Đây cũng là một trong những hiện trạng xã hội đang được Quốc hội quan tâm, đặc biệt là tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục”, bản án phúc thẩm nêu.

Bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nhưng các tình tiết này đã được Bộ luật Hình sự quy định là dấu hiệu định khung hình phạt nên không coi là tình tiết tăng nặng.

Từ những phân tích trên, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với Thái về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Thực hiện hành vi quan hệ khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.