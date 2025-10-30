Chủ cửa hàng thực phẩm chức năng tự ý kê đơn thuốc gây chết người

Sáng 30/10, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Thị Duy (SN 1984, trú tại phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về bán thuốc.

Theo cáo trạng, bà Duy được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh buôn bán thực phẩm chức năng và mở cửa hàng tại tổ dân phố Nam Phong, phường Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh cũ).

Cửa hàng xảy ra vụ việc (Ảnh: Văn Nguyễn).

Bà Duy không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chữa bệnh nhưng vẫn tự ý kê đơn và bán thuốc.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 11/4, bà L.T.X. (65 tuổi, trú tại phường Vũng Áng) đến cửa hàng của Duy mua thuốc điều trị ho, sổ mũi, cảm lạnh.

Bà Duy tự lấy thuốc trong cửa hàng bán cho bà X. các loại thuốc như kháng sinh, điều trị dị ứng, chống đờm, giảm ho, kháng viêm, hỗ trợ hạ sốt; hướng dẫn uống trong 2,5 ngày.

Bà Duy sau đó trực tiếp cho nữ khách hàng uống ngay tại chỗ 9 viên thuốc trong đơn cùng nước lọc.

Vài phút sau, nạn nhân xuất hiện triệu chứng ngứa, đỏ mặt, khó thở, buồn nôn rồi lịm dần. Dù được nhân viên y tế đến hỗ trợ cấp cứu, người phụ nữ không qua khỏi.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Lê Thị Duy vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về dược, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác.