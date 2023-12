Chồng uống rượu về cầm dao chém vợ con

Chiều 15/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Anh Tuấn (SN 1979, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội Giết người.

Theo công an, do mâu thuẫn cá nhân, Mai Anh Tuấn đã dùng dao chém vào đầu vợ mình là chị Đặng Thị Kim N. (SN 1980) và con gái Mai An T. (SN 2007).

Hậu quả, chị N. và cháu T. bị thương phải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hạ Hòa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Mai Anh Tuấn vừa bị khởi tố về tội Giết người (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai đi uống rượu ở nhà hàng xóm, lúc về nhà thì thấy chị N. đang nấu ăn trong bếp còn cháu T. đang ở trên nhà.

Tuấn đi vào trong bếp trêu đùa vợ, bị vợ phản ứng nên bực tức đe dọa "tao phất cho mày phát bây giờ".

Sau khi chị N. đáp lại "phất đi", đối tượng đã lấy dao đang gài gần bếp chém vợ gây thương tích.

Chị N. bỏ chạy ra ngoài kêu hàng xóm đến giúp. Lúc này, cháu T. từ trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị Tuấn chém một nhát vào vùng đỉnh đầu.

Sau khi chém vợ con, Tuấn lên giường đi ngủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo công an xã nhanh chóng có mặt để phối hợp cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường và triển khai biện pháp bao vây, không để đối tượng bỏ trốn.

Do tính chất vụ án và thẩm quyền điều tra, Công an huyện Hạ Hòa đã bàn giao đối tượng Mai Anh Tuấn cùng các vật chứng có liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, chị N. bị thương ở vùng má trái dài 18cm, cháu T. bị vết thương dài 5cm.

Công an xác định, nguyên nhân là do Tuấn sử dụng rượu, không làm chủ được hành vi.