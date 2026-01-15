Thanh niên rủ cậu trộm gần 900 triệu đồng của cha mẹ

Tối 15/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lư Hải Đăng (19 tuổi, cư trú xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) và Phan Nguyễn B.A. (17 tuổi, cư trú tại xã Phước Long, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 12/1, bà H.T.U.N. (44 tuổi, cư trú tại ấp Thạnh An, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang) trình báo công an việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập trộm tiền và vàng.

Lư Hải Đăng (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ.

Kết quả điều tra xác định, Lư Hải Đăng (con trai bà N.) là đối tượng đã trộm cắp tài sản của gia đình.

Theo lời khai ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài nên Đăng rủ thêm cậu họ là B.A. cùng tham gia.

Khoảng 22h ngày 11/1, lợi dụng lúc cha mẹ đi khám bệnh tại TPHCM, nhà chỉ còn hai em nhỏ đang ngủ, Đăng gọi cậu họ đến hỗ trợ.

Theo kế hoạch, rạng sáng ngày 12/1, B.A. đi xe máy đến nhà Đăng. Cả 2 sau đó lẻn vào phòng ngủ của cha mẹ Đăng lục lọi, lấy đi 2 điện thoại di động, nhiều trang sức vàng 18K, 24K và một lượng lớn tiền mặt. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 900 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi, Đăng giao toàn bộ số tài sản này cho cậu họ mang về cất giữ.

Tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của B.A., lực lượng chức năng đã thu hồi được một phần tài sản cùng các tang vật có liên quan.