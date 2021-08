Chồng dọa "xử đẹp" cán bộ tại chốt kiểm dịch vì vợ không được "thông chốt"

Dân trí Thấy lực lượng chức năng không cho vợ qua chốt kiểm dịch để đi chợ, đối tượng Đức lớn tiếng chửi mắng và dọa sẽ "xử đẹp" thành viên trực chốt khi hết dịch.

Ông Đức liên tục chửi bới và đe dọa một dân phòng tại chốt kiểm dịch ở xã Bình Thạnh huyện Thủ Thừa (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 23/8, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Văn Sáu - Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) cho biết, công an huyện đang lập hồ sơ xử phạt ông Nguyễn Văn Đức (49 tuổi, quê TPHCM) và vợ ông này về hành vi gây rối tại chốt kiểm dịch xã Bình Thạnh vào ngày 20/8.

"Ngay trong ngày 20/8, UBND xã đã ban hành quyết định xử phạt ông Đức các lỗi ra đường không lý do và xúc phạm người khác với số tiền 6,5 triệu đồng. Ngày mai UBND xã sẽ mời vợ chồng ông Đức lên để tống đạt quyết định. Vụ việc có dấu hiệu hình sự hay không sẽ do công an xử lý", ông Đông thông tin thêm.

Trước đó, trưa 20/8, ông Đức đến chốt kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh liên tục chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ. Lý do ông Đức thách thức lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch vì không cho vợ ông qua chốt để đi chợ.

Theo clip ghi lại sự việc, ông Đức liên tục đưa ra những lời khó nghe với lực lượng kiểm dịch. Ông Đức còn dọa sẽ "xử đẹp" cả tổ công tác tại chốt sau khi hết dịch.

Xuân Hinh