Long An: Thần tốc thi công Trung tâm hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19

Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 tại Long An đã đưa vào hoạt động.

Ngày 15/8, Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An chính thức đi vào hoạt động.

Đây được xem là tuyến cuối trong thang bậc điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch tại Long An và các tỉnh lân cận. Trung tâm được trực tiếp PGS. TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trực tiếp điều hành.

Trung tâm được hoàn thiện chỉ trong 11 ngày để điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch tại Long An và các tỉnh lân cận.

Trung tâm Hồi sức tích cực thi công trong vòng 11 ngày với 5 phân khu chức năng gồm khu tiếp đón, khu hồi sức tích cực, khu điều trị bệnh nền nặng, khu điều trị bệnh nền nhẹ và khu bệnh nhân chờ ra viện.

Ngoài ra còn khối hỗ trợ gồm khoa dinh dưỡng và khoa kiểm soát nhiễm khuẩn. Tại đây được lắp đặt hệ thống giường ICU, hệ thống khí y tế dẫn khí đến từng giường điều trị, máy thở HSNC và nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Công Hoàng, Trung tâm có quy mô ban đầu 150 giường bệnh do đội ngũ 158 cán bộ y tế đến từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đảm nhiệm về mặt chuyên môn.

Đây là những người có chuyên môn cao, trong đó nhiều người đã có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, 158 cán bộ đều đã có mặt tại Long An để thực hiện nhiệm vụ.

"Trung tâm cũng được trang bị nhiều thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị… đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch, góp phần giảm thiểu nguy cơ tử vong, PGS.TS Nguyễn Công Hoàng nhấn mạnh .

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, việc khánh thành và đưa Trung tâm vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong cuộc chiến với đại dịch Covid-9 của tỉnh.

"Đến nay, Long An đã ghi nhận hơn 14.400 ca nhiễm, trong đó đã có hơn 163 ca tử vong. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, với đội ngũ y bác sĩ giỏi, tận tâm, tận lực, Trung tâm sẽ là nơi điều trị, cứu chữa kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả các ca bệnh nặng, nguy kịch, giảm nguy cơ tử vong tại địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được thị sát Trung tâm hồi sức và động viên các y, bác sĩ nhận nhiệm vụ tại đây.

Trước đó, ngày 4/8, Bộ Y tế có quyết định thành lập Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tại tỉnh Long An; đặt tại số 139 Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An.

Long An kiến nghị Bộ Y tế cấp thêm 600.000 liều vắc xin

Do hết vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho người dân, UBND tỉnh Long An đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục cung cấp vắc xin cho tỉnh.

Theo kế hoạch, Long An sẽ thực hiện tiêm vắc xin cho gần 1,36 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên. Trong đó giai đoạn một sẽ tiêm cho người dân ở 5 địa phương vùng đỏ gồm huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP Tân An với số lượng dự kiến hơn 852.000 người; các huyện còn lại sẽ thực hiện tiêm giai đoạn hai.

Dự kiến nhu cầu vắc xin của tỉnh hơn 2,54 triệu liều. Bộ Y tế cũng đã có văn bản thông báo sẽ cấp cho Long An gần 2,4 triệu liều trong năm 2021, tuy nhiên đến nay mới chỉ được phân bổ gần 400.000 liều.

Toàn bộ số vắc xin được phân bổ đã được tỉnh Long An triển khai tiêm cho người dân nên việc tiêm chủng đang phải tạm dừng. Do đó, tỉnh kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục phân bổ thêm 600.000 liều để triển khai tiếp. UBND tỉnh Long An cam kết thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Để ngăn chặn dịch bệnh, UBND tỉnh Long An đã có công văn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đến hết ngày 30/8.