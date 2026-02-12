Chôn trái phép hơn 1.147 tấn xỉ than, giám đốc công ty ở Tây Ninh bị bắt

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Thi (58 tuổi, ngụ phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh), Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phi Trường, để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Ông Thi bị công an bắt giữ vì gây ô nhiễm môi trường ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp tư nhân Phi Trường đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, phân loại phế liệu; không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Khoảng năm 2020, ông Thi ký hợp đồng, chỉ đạo nhân viên tiếp nhận tro, xỉ than phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau đó, số chất thải này được công ty đổ, chôn lấp trái phép với khối lượng hơn 1.147 tấn.

Cơ quan chức năng xác định nguồn chất thải trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm khu vực xung quanh, tác động đến đời sống và sức khỏe người dân.

Trước đó, ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường An Tịnh, tạm giữ ông Thi để phục vụ điều tra, làm rõ nguồn chất thải doanh nghiệp thu nhận từ một số đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh.