Cho vay với lãi suất trên 700%/năm, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh án

Tòa án Nhân dân Khu vực 5 Tây Ninh cho biết, ngày 20/3 đơn vị này mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Tú (24 tuổi, ngụ xã An Lục Long) mức án 1 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Tú cho vay tiền với lãi suất do mình tự đặt ra, dao động 1-2%/ngày, tương đương 365-730%/năm đối với hình thức vay tiền đứng (tín chấp, người vay chỉ trả lãi theo kỳ theo thỏa thuận, chưa phải trả gốc).

Với hình thức vay góp ngày, lãi suất ở mức 211-421%/năm, cao hơn 36 lần mức lãi suất theo quy định.

Người có nhu cầu vay tiền gặp trực tiếp hoặc liên hệ qua điện thoại với Tú để thỏa thuận mức lãi và kỳ hạn trả theo yêu cầu của bị cáo.

Cơ quan công tố xác định, Tú đã cho 4 người vay nhiều lần, tổng số tiền 270 triệu đồng. Theo quy định của Bộ luật Dân sự, số tiền lãi hợp pháp chỉ hơn 6,6 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế, Tú thu hơn 166 triệu đồng tiền lãi, thu lợi bất chính gần 160 triệu đồng.