Cho vay lãi tới 2%/ngày, nhóm 4 người lĩnh án

Ngày 23/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Vũ Hải Việt (33 tuổi) 14 tháng tù, Nguyễn Thế Linh (39 tuổi) 12 tháng tù, Vũ Văn Vinh (38 tuổi) 9 tháng tù và Phạm Thị Mến (29 tuổi, vợ Việt) 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị cáo việt (trong cùng) và các đồng phạm nghe tòa tuyên án (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025, Vũ Hải Việt, Nguyễn Thế Linh, Vũ Văn Vinh và Phạm Thị Mến nhiều lần cho 7 bị hại vay tiền với lãi suất cao gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trong đó, Vũ Hải Việt cho anh Tống Văn D. vay 23 lần và anh Mai Thành T. vay 4 lần, với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính tổng số tiền 904 triệu đồng.

Vũ Văn Vinh cho anh Mai Thành T. vay 2 lần, anh Bùi Văn L. vay 3 lần, chị Lê Thị Tuyết S. vay 5 lần, chị Trần Thị Lan H. vay 2 lần, anh Nguyễn Chí H. vay 2 lần, với lãi suất từ 1%/ngày đến 2%/ngày, thu lợi bất chính tổng số tiền 602 triệu đồng.

Nguyễn Thế Linh cho anh Mai Thành T. vay 4 lần và anh Nguyễn Đức C. vay 1 lần, cùng với lãi suất 1%/ngày, thu lợi bất chính số tiền 126,7 triệu đồng.

Phạm Thị Mến biết việc các đồng phạm cho vay lãi nặng với lãi suất cao nhưng vẫn phụ giúp nhóm trong việc hằng ngày nhận tiền lãi từ những người vay.