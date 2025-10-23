Chở lợn trong vùng có dịch, chủ phương tiện bị phạt 4,5 triệu đồng

Ngày 23/10, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng, cho biết xã đã ra quyết định xử phạt ông V.Q.M. (SN 1992, trú tại xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) số tiền 4,5 triệu đồng về hành vi vận chuyển lợn lưu thông trên địa bàn xã, trong lúc dịch tả lợn châu Phi tại địa phương đang diễn biến phức tạp.

Khoảng 14h30 ngày 21/10, tổ công tác phòng, chống dịch xã Sơn Cẩm Hà phát hiện ông M. (chủ ô tô biển kiểm soát 92C-206.xx) thuê ông L.D.Q.P. (SN 2000, trú tại xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng) vận chuyển 58 con lợn dễ nhiễm bệnh dịch, lưu thông trên đường ĐT614, thuộc địa bàn thôn 3, xã Sơn Cẩm Hà.

Lực lượng chức năng xã Sơn Cẩm Hà xử lý số lợn dễ nhiễm bệnh được vận chuyển vào xã (Ảnh: UBND xã Sơn Cẩm Hà).

Qua làm việc, ông M. thừa nhận mua 9 con lợn trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, còn lại 49 con lợn được ông mua ở nơi khác chở đến xã.

Lực lượng chức năng xã Sơn Cẩm Hà đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ xe, buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn trên xe.

Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 22/10, toàn xã có 103 hộ, tại 18/20 thôn có lợn mắc bệnh, với tổng số gần 1.600 con lợn đã chết và tiêu hủy. Tổng trọng lượng đã tiêu hủy trên 81 tấn.

“Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan nhanh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. UBND xã Sơn Cẩm Hà khuyến cáo người dân không tự ý vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng dịch”, lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà thông tin.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Cẩm Hà cũng yêu cầu người dân chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt, khi phát hiện lợn bệnh cần báo ngay chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.