Kẻ cướp tiệm cầm đồ ở Cần Thơ bị bắt ngay sau khi gây án

Ngày 27/1, Công an phường Cái Khế đã nhanh chóng phá án, bắt giữ đối tượng Bạch Trường Phát (ngụ phường Cái Khế, TP Cần Thơ) liên quan đến vụ cướp tài sản tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 25/1, một đối tượng điều khiển xe máy, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm và mang theo dao đã xông vào tiệm cầm đồ H.H. trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Đối tượng này đã đe dọa chủ cửa hàng, yêu cầu chuyển tiền và sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cái Khế đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung truy xét nóng đối tượng gây án.

Chỉ sau một giờ đồng hồ truy xét, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ thành công Bạch Trường Phát và đưa về trụ sở để làm việc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và từ đối tượng bao gồm một cây dao Thái Lan (loại dao cán vàng) dài khoảng 20cm, xe máy, điện thoại di động và một biên nhận cầm đồ ghi ngày 25/1.

Đối tượng Bạch Trường Phát và tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, Phát đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cho biết động cơ gây án là do cần tiền tiêu xài và trả nợ. Lời khai của đối tượng hoàn toàn phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Công an phường Cái Khế đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.