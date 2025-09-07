Chia tay người yêu, nam thanh niên Hải Phòng cầm dao đi đòi lại quà
(Dân trí) - Công an phường Nam Triệu (Hải Phòng) bắt giữ Đặng Bảo Quý, 21 tuổi, sau khi người này dùng dao khống chế bạn gái cũ để cướp điện thoại.
Theo điều tra, đầu tháng 8, Đặng Bảo Quý (21 tuổi, ở xã Tiên Minh, Hải Phòng) quen chị Nguyễn Thị T. (21 tuổi, trú phường Nam Triệu) qua Facebook rồi nảy sinh tình cảm. Ngày 30/8, Quý tặng chị T. một chiếc iPhone 11. Ngày 2/9, hai người chia tay.
Trưa 5/9, Quý rủ Vũ Xuân Thu (16 tuổi, cùng trú xã Tiên Minh) sang nhà chị T. đòi lại điện thoại đã tặng. Mang theo dao dọc giấy, Quý đi vào nhà chị T. yêu cầu trả lại iPhone 11 nhưng chị này không đồng ý.
Trong lúc cãi vã, không tìm thấy điện thoại, Quý lấy chiếc iPhone 6 Plus của chị T. rồi túm cổ áo chị này, rút dao kề cổ. Khi giằng co, lưỡi dao cứa vào gáy khiến chị T. bị thương, chảy máu.
Sau khi gây án, Quý cùng Thu bỏ trốn bằng xe máy Air Blade. Công an phường Nam Triệu đã nhanh chóng bắt giữ, thu tang vật gồm dao dọc giấy, iPhone 6 Plus và xe máy.
Đối tượng Quý đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng thụ lý theo thẩm quyền.