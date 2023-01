Khởi tố 3 thanh niên cầm dao đi cướp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với L.T.Đ. (17 tuổi), trú tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, N.Q.H. (16 tuổi), trú tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình và P.T.A. (17 tuổi), trú phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội "cướp tài sản".

Ba đối tượng gây ra vụ cướp bị bắt giữ (Ảnh: CACC).

Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 2/1, L.T.Đ. cùng N.Q.H. và N.Q.A., cầm theo dao bấm, gậy, túyp sắt đi trên một chiếc xe máy nhằm mục đích đi cướp tài sản.

Khi 3 đối tượng trên đi đến trước cửa khách sạn Điệp Quy, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, phát hiện có 4 thanh niên chở nhau trên 2 xe máy, 3 đối tượng này đã ép đầu xe, yêu cầu 4 người phải vào một khu vực gần đó, rồi dùng dao bấm đe dọa, rút túyp sắt ra đánh các nạn nhân; chiếm đoạt 2 chiếc điện thoại iPhone X màu trắng, một điện thoại iPhone 8 Plus, một điện thoại iPhone 6S Plus cùng 570.000 đồng.

Các nạn nhân đã trình báo sự việc đến Công an thành phố Thái Bình. Nhận tin trình báo, lực lượng chức năng đã thành lập tổ công tác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ.

Sau 16 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thái Bình đã bắt được 3 đối tượng gây ra vụ việc trên.