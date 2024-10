Hai thanh niên cầm dao phóng lợn đi cướp tài sản người đi đường

Ngày 30/10, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Hoàng (17 tuổi, ở An Dương, Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Mạnh (16 tuổi, ở Đồ Sơn, Hải Phòng), cùng về tội Cướp tài sản.

Bị can Hoàng và Mạnh tại thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 0h20 ngày 1/9, chị T.T.T. (34 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) đang đi xe máy trên trục đường giao thông địa phương thì bị 2 đối tượng nam giới đi xe máy áp sát, dùng dao uy hiếp cướp 1 triệu đồng.

Tương tự, lúc 2h50 ngày 3/9, bà B.T.L. (56 tuổi, ở Kiến Thụy, Hải Phòng) đi xe máy trên trục đường địa phương cũng bị 2 đối tượng nam giới đi xe máy áp sát, dùng dao uy hiếp cướp chiếc điện thoại Samsung loại A05S.

Sau đó, chị T. và bà L. đã đến cơ quan công an địa phương trình báo sự việc trên.

Khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Kiến Thụy đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến ngày 5/9, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt được Trần Văn Hoàng và Nguyễn Hồng Mạnh, nghi phạm gây ra 2 vụ cướp tài sản nói trên.

Hoàng và Mạnh bị bắt khi đang đi xe máy mang theo hung khí (dao phóng lợn) lang thang trên đường để tiếp tục cướp tài sản.