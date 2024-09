Phát hiện đường dây mua bán, tàng trữ trái phép gần 2,5 tấn thuốc nổ

Chiều 12/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã bắt quả tang vụ "mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ" với khối lượng lớn.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện tại mỏ đá thuộc thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có hoạt động tổ chức mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép khối lượng lớn vật liệu nổ để khai thác đá.

Cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang 4 người đang thực hiện việc sử dụng trái phép vật liệu nổ nhồi vào các lỗ khoan đá.

Hiện trường sử dụng trái phép vật liệu nổ (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Vật chứng thu giữ gồm gần 2,5 tấn thuốc nổ tự chế, 85 kíp nổ điện, 25kg tiền chất thuốc nổ cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can và tạm giam Phan Thanh Tùng (SN 1968, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam); Trịnh Công Tương (SN 1972, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cùng về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Trần Thế Sỹ về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Vật chứng thu giữ của vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988, trú huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là Trưởng trạm xay nghiền thuộc Công ty Cổ phần dầu khí Hoàng Hưng Chi nhánh Đà Nẵng, về tội Mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.