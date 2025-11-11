Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị xử lý vụ góp vốn đầu tư tại dự án Cồn Tân Lập

Ngày 11/11, theo văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đã nhận được đăng ký tiếp dân có nội dung yêu cầu giải quyết đơn tố cáo Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang (chủ đầu tư) không đưa ra phương án bảo đảm quyền lợi cho khách hàng góp vốn đầu tư xây dựng dự án TM1 - Cồn Tân Lập.

Sau khi xem xét, đơn của tập thể các hộ dân là khách hàng ở dự án TM1 đã được Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xử lý đối với nội dung tố cáo về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang, theo quy định của pháp luật.

Một góc dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các hộ dân liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan nhằm được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trước đó, có hơn 220 hộ dân đã đầu tư vào dự án TM1 bằng hình thức góp vốn cho chủ đầu tư. Doanh nghiệp cam kết bàn giao nhà cho khách hàng vào năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập (bao gồm khu đất TM1) được khởi công từ năm 2011, dự kiến hoàn thành vào năm 2013, với mục tiêu tạo diện mạo mới cho đô thị Nha Trang.

Một số khối nhà thấp tầng tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập đã được xây dựng hoàn thành (Ảnh: Trung Thi).

Dự án có diện tích 7,9ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 4.200 người, với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Tài chính, quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Đặc biệt, lãnh đạo chủ đầu tư có hành vi vi phạm pháp luật trong việc mua bán đất tại dự án, khiến tiến độ càng thêm đình trệ.

Đầu năm 2024, nhiều hạng mục của dự án được tái khởi động. Tuy nhiên, đến nay chỉ một số ít căn nhà thấp tầng cơ bản hoàn thành, phần lớn vẫn đang thi công dang dở.