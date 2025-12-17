Chi tiết mức án đề nghị với 28 bị cáo đường dây "chạy án"

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ) và TP Huế bước sang phần tranh luận.

"Các bị cáo nhận hối lộ đã phá vỡ sự nghiêm minh của pháp luật"

Công bố bản luận tội, VKS đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường, tính chuẩn mực của cơ quan Nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức; tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong chính cơ quan tư pháp.

Điều này làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng; giảm uy tín của các cơ quan thực thi pháp luật, ảnh hưởng đến sự công bằng của pháp luật, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, người đưa hối lộ có vai trò là người khởi xướng, là nguồn cơn làm thoái hóa biến chất đội ngũ cán bộ, công chức.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Người môi giới hối lộ được xác định là người trung gian giữa những người đưa hối lộ và người nhận hối lộ để thực hiện hành vi đưa và nhận hối lộ. Đây là hành vi giúp sức, tiếp tay cho nhiều tội phạm, kể cả tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Còn người nhận hối lộ là người lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, phá vỡ sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Do đó, VKS cho rằng khi quyết định hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét mức hình phạt đối với các bị cáo thuộc nhóm Nhận hối lộ là cao nhất, tiếp đến là Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.

Chi tiết mức đề nghị án

Cụ thể, bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị VKS đề nghị xử phạt 7-8 năm tù; bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk) cùng bị đề nghị mức án 3-4 năm tù; bị cáo Vũ Văn Tú (cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) 24-30 tháng tù về cùng tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ và từ 5-6 năm tù về tội Môi giới hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung 8-10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị đề nghị phạt 3-4 năm tù về tội Môi giới hối lộ, 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung 6-8 năm tù.

Với nhóm bị cáo bị xét xử tội Đưa hối lộ, Dương Anh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes) bị đề nghị phạt 5-6 năm tù; Hoàng Kiến An (luật sư) và Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong một vụ án hình sự) bị đề nghị 30-36 tháng tù; Nguyễn Thị Thu Hà (bị đơn trong một vụ án dân sự) bị đề nghị 24-30 tháng tù;

Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bị đề nghị 12-15 tháng tù; Nguyễn Tiến Dũng (bị cáo trong một vụ án hình sự) bị đề nghị 12-15 tháng tù; Trần Thị Thu Huyền (chị ruột bị cáo trong một vụ án hình sự) bị đề nghị 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Đối với nhóm bị cáo tội Môi giới hối lộ, VKS đề nghị phạt Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) 6-7 năm tù; Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh tòa Dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; cựu Thư ký Phó Chánh án TAND Tối cao) 5-6 năm tù;

Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 VKSND tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), Nguyễn Đình Bảo (luật sư) cùng bị đề nghị 4-5 năm tù;

Phạm Thanh Cường (kinh doanh tự do), Trần Văn Lợi (lao động tự do), Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Chi cục Thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị đề nghị 3-4 năm tù;

Võ Trường Giang (nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa) bị đề nghị 24-30 tháng tù; Tô Thành Trung (cựu chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù.

Bị cáo Ngô Văn Nam (cựu Thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TAND khu vực 1, TP Huế) bị đề nghị phạt 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) bị đề nghị 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Hoàng Thị Sung (lao động tự do) được đề nghị tuyên phạt tù bằng thời gian tạm giam.