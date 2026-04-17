Cặp đôi "cõng" nhiều tiền án gây hàng loạt vụ trộm

Ngày 17/4, thông tin từ Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An), đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản trên địa bàn và xã giáp ranh.

Theo trình báo của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Thần Lĩnh, liên tiếp trong 2 đêm 6-7/4, kẻ gian cắt trộm khoảng 80m dây cáp điện trạm bơm thuộc quản lý của đơn vị, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp.

Lê Ngọc Hùng và Hoàng Văn Thiều bị Công an xã Thần Lĩnh bắt giữ (Ảnh: Hữu Cường).

Công an xã Thần Lĩnh vào cuộc điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn do các vụ trộm diễn ra vào đêm khuya, trên đồng vắng, xa khu dân cư.

Sau thời gian kiên trì thu thập, củng cố chứng cứ, Công an xã Thần Lĩnh và Công an xã Trung Lộc đồng chủ trì, phối hợp công an các địa phương bắt giữ Lê Ngọc Hùng (SN 1981, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) và Hoàng Văn Thiều (SN 1989, trú tại xã Yên Thành, Nghệ An).

Bước đầu, Hùng và Thiều thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm dây cáp điện của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Thần Lĩnh. Ngoài ra cặp đôi này còn khai ra 3 vụ trộm dây cáp điện, dây diện khác trên địa bàn xã Thần Lĩnh và xã giáp ranh.

Tang vật vụ trộm được công an thu giữ (Ảnh: Hữu Cường).

Sau khi trộm, Hùng và Thiều đốt cáp, dây điện lấy lõi đồng để bán phế liệu. Công an đã thu giữ 70m dây cáp điện, 60kg lõi đồng cùng phương tiện “hành nghề” của 2 đối tượng nêu trên.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định số tài sản Hùng và đồng bọn trộm có giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Theo Công an xã Thần Lĩnh, Lê Ngọc Hùng có 7 tiền án liên quan đến các tội danh về ma túy và trộm cắp, trong khi đó Hoàng Văn Thiều cũng đang mang 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.