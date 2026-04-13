Bắt giữ nhóm trộm cắp chuyên nhắm vào du khách tắm biển

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là các nghi phạm liên quan đến nhiều vụ trộm tài sản của khách du lịch tại bãi biển Nha Trang.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Loan (49 tuổi), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi), cùng trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Nhóm 3 đối tượng trộm cắp bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng đã bàn bạc, lên kế hoạch để trộm tài sản của du khách dọc tuyến bờ biển Nha Trang.

Trong đó, Thu và Tiến có nhiệm vụ tìm người sơ hở về tài sản, đồng thời ra hiệu, cảnh giới để bà Loan ra tay. Sau khi lấy được tài sản, bà Loan giao lại cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ, chia nhau tiền để tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2 đến ngày 9/4, các đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm, lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị và 400 USD của khách du lịch.

Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản.