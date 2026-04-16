Kiểm tra hành chính phát hiện "cẩu tặc" trang bị bình xịt hơi cay, bột ớt

Chiều 16/4, Công an xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết tiếp tục làm rõ hành vi trộm chó của N.N.Q. (SN 1995) và N.V.H. (SN 1993), đều trú tại địa phương này.

Các đối tượng cùng tang vật bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an xã Lệ Thủy).

Vào 0h15 cùng ngày, qua tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, Công an xã Lệ Thủy phát hiện 2 thanh niên nêu trên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, Q. và H. chở 3 con chó (bị quấn băng keo ở mõm, tổng trọng lượng khoảng 49kg). Các đối tượng còn mang theo 2 bình xịt hơi cay, 1 chai nhựa chứa bột ớt, 4 cuộn dây thép cùng một số vật dụng khác.

Các vật dụng 2 đối tượng mang theo để thực hiện hành vi bắt trộm chó (Ảnh: Công an xã Lệ Thủy).

Hai đối tượng khai nhận trộm cắp 3 con chó tại địa bàn xã Lệ Thủy, mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, các dụng cụ mang theo sử dụng để thực hiện hành vi bắt trộm chó.

Sau khi xác minh, cơ quan công an đã liên hệ, trả lại những chú chó bị bắt trộm cho chủ nhân và tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định.