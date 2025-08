Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mai Trà My (33 tuổi, quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi), Okoye Christinan Ikechukwy (40 tuổi, chồng Thắm) cùng 18 đồng phạm về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nhóm này xâm nhập email của các công ty đang giao dịch hợp đồng kinh tế, tạo email giả gần giống email đối tác để thông báo thay đổi tài khoản thanh toán. Ngoài ra, các đối tượng tại Việt Nam lập công ty “ma” tên nước ngoài giống tên đối tác, mở tài khoản nhận tiền, đổi ngoại tệ sang VNĐ rồi chuyển cho đồng phạm chiếm đoạt.

Băng nhóm đã lập email giả thông báo đổi tài khoản thanh toán, lừa tiền của nhiều công ty nước ngoài (Ảnh minh họa).

Trường hợp điển hình, Công ty December One Rnd Ltd (Ukraine) giao dịch với Công ty Sungsan Electronics & Communications qua email sungsan@rfzone.com. Ngày 6/12/2023, hacker dùng địa chỉ sungsan@rfz0ne.com và sungsan@rfzones.com gửi thông báo đổi tài khoản. Ngày 8/3/2024, December One chuyển 314.850 USD vào tài khoản giả.

Đến 21/3/2024, Đại sứ quán Ukraine yêu cầu phong tỏa nhưng toàn bộ tiền đã bị rút. Ngày 2/4/2024, Đại sứ quán chính thức đề nghị Công an TPHCM điều tra.

Cuối 2023, Mai Trà My (có chồng người Nigeria đang bị truy nã) thuê Mai Vũ Minh (30 tuổi) lập nhiều công ty để nhận tiền từ nước ngoài. Minh dùng 3/9 công ty đứng tên nhận 789.057 USD (trong đó có khoản của December One), bán được hơn 19 tỷ đồng, chuyển cho My và hưởng lợi 383 triệu đồng. Minh còn rút 10 tỷ đồng giao Dương Đại Nghĩa (43 tuổi) để chuyển tiền sang Campuchia cho My.

Liên quan vụ án, Thắm quen Okoye (quốc tịch Nigeria) khi làm công nhân tại quận Tân Phú. Sau khi kết hôn (2020), cả hai làm thuê, cuộc sống khó khăn. Tháng 2/2023, bạn của Okoye rủ hai vợ chồng tham gia đường dây rửa tiền với hoa hồng 3-7% số tiền rút được. Từ 2022-2024, Thắm lập 53 công ty, trong đó 4 công ty nhận 1,49 triệu USD (bán được 36 tỷ đồng). Thắm và Okoye hưởng 2 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Theo điều tra, hành vi của các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công ty nước ngoài, làm ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp Việt Nam. Công an đề nghị truy tố toàn bộ nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.