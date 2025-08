Nam công nhân lòi ruột, gục giữa đường ở TPHCM

Ngày 3/8, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) đang điều tra nguyên nhân một nam thanh niên bị thương nặng ở bụng, nguy kịch.

Thanh niên nằm bất động giữa đường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện một thanh niên nằm bất động trước quán cà phê võng trên đường Vũng Thiện (phường Dĩ An). Đến kiểm tra, người dân phát hiện thanh niên này có một vết thương ở bụng, lòi ruột, nên gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện.

Công an phường Dĩ An đã đến xác minh vụ việc, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra.

Theo đó, thanh niên này tên Y.V.M. (20 tuổi), làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ gỗ. Lúc 14h23 cùng ngày, người này đi bộ đến trước quán cà phê võng trên đường Vũng Thiện.

Lúc này, người bán dao dạo để chiếc xe máy cùng hàng hóa bên đường, vào nghỉ trưa trong quán cà phê võng. Nam thanh niên đã lấy một con dao rồi tự đâm vào cơ thể mình; người chủ hàng chạy ra giật lại con dao, lau vết máu rồi cắm lại trên xe.

“Thời điểm này, nhiều người nằm trong quán cà phê võng, đang nghỉ trưa, nên không ai hay biết chuyện gì. Người bán dao đã rời đi trước khi công an đến hiện trường”, nhân chứng kể.