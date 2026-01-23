Cảnh sát phát hiện hơn 600kg bột ngọt, hạt nêm giả trong phòng trọ

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm vừa được phát hiện trên địa bàn.

Trước đó, vào đêm 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Đông kiểm tra phòng trọ số 4 do bà Đinh Thị Đâu (SN 1988, trú tại thôn Tường Sơn, xã Xuân An) thuê ở khu phố 2, phường Quy Nhơn Đông.

Công an tỉnh Gia Lai phát hiện bột ngọt, hạt nêm giả tại nhà trọ của bà Đâu thuê (Ảnh: Quý Hiền).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng trọ này một số lượng lớn bột ngọt, hạt nêm giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả như máy ép, máy hút chân không, bao bì in nhãn hiệu nổi tiếng cùng nhiều sản phẩm đã được đóng gói hoàn chỉnh, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tang vật thu giữ, gồm: 307 gói bột ngọt, hạt nêm giả tương đương khoảng 127kg mang nhãn hiệu Knorr, A-One; 20 bao phụ gia thực phẩm ghi nhãn bằng tiếng Trung Quốc, tổng trọng lượng khoảng 480kg; nhiều công cụ, phương tiện liên quan và 1 xe mô tô Honda Vision, biển kiểm soát 77L1-974.37.

Tại cơ quan Công an, bà Đâu khai nhận đã thu mua bột ngọt, hạt nêm có nguồn gốc Trung Quốc, chất lượng thấp, sau đó sử dụng máy móc để đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu nổi tiếng nhằm bán ra thị trường kiếm lời.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 xác định một số điểm tiêu thụ sản phẩm giả trên địa bàn tỉnh và thu hồi thêm 150 sản phẩm giả đã được bán ra trước đó.