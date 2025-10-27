Vụ giám đốc nghi sản xuất cà phê giả: Tạm giữ một nhân viên

Ngày 27/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự N.V.H. (38 tuổi, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi sản xuất cà phê giả tại Công ty TNHH MTV N.P. Gia Lai, tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, H. được ông V.M.T. (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH MTV N.P. Gia Lai) thuê về pha trộn đậu nành, hương liệu và một lượng nhỏ bột cà phê thật để đóng gói, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan công an thi hành lệnh tạm giữ hình sự N.V.H. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Dù biết rõ việc làm này là vi phạm pháp luật, song H. vẫn thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc công ty.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, sản phẩm cà phê bột do Công ty TNHH MTV N.P. Gia Lai sản xuất chỉ chứa 0,3% hàm lượng caffeine, trong khi tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 quy định cà phê bột phải có hàm lượng caffeine tối thiểu 1%.

"Cơ quan công an đang tiếp tục giám định các hoạt chất trong cà phê do doanh nghiệp nêu trên sản xuất gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng như thế nào", đại diện Công an tỉnh Gia Lai thông tin.

Công an thu giữ nhiều cà phê đóng gói và nguyên liệu tại cơ sở sản xuất của ông T. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí đã thông tin, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng đã khám xét nơi ở và Công ty TNHH MTV N.P. Gia Lai của ông T. tại phường Hội Phú và xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu gồm: bột đậu nành, nước đường, caramel, bơ, cà phê bột... nghi dùng để chế biến cà phê giả. Lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 500kg cà phê bột đã đóng gói, mang nhãn hiệu “T.K.”.

Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự ông T. để điều tra về hành vi nghi sản xuất, buôn bán cà phê giả.