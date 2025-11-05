Công an đề nghị người dân cung cấp mỹ phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng

Ngày 5/11, nhằm phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông báo đến khách hàng, người dân cung cấp sản phẩm.

Theo đó, nhà chức trách thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã mua và đang lưu giữ các sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô số: 0010123 ngày sản xuất 04/01/2023, 0020623 ngày sản xuất 07/6/2023, 0031123 ngày sản xuất 16/11/2023, 0010124 ngày sản xuất 07/01/2024, 0020424 ngày sản xuất 16/4/2024, 0030624 ngày sản xuất 25/6/2024, 0040724 ngày sản xuất 13/7/2024, phối hợp cung cấp sản phẩm cho cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, xác minh vụ án.

Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quốc Vũ (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Qua quá trình đấu tranh, các bị can đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Đây được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.