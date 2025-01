2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện Công an Bình Dương cho biết, trong những ngày ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị đã triệt xóa 21 tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy; qua đó, bắt và xử lý 186 người.

42 người dương tính với ma túy trong quán bar T.H. Club (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, triệt xóa 2 tụ điểm thường xuyên tổ chức sử dụng ma túy bao gồm quán bar D1, phường Bình Hòa, TP Thuận An và bar T.H. Club phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.

Quá trình kiểm tra 2 quán, công an đã bắt và khởi tố 5 người có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lập hồ sơ, xử lý 102 người sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật, công cụ có liên quan.

Cụ thể, ngày 22/12/2024, Công an ập vào kiểm tra hành chính quán bar T.H. Club ở đường Phạm Ngọc Thạch, TP Thủ Dầu Một đang tổ chức sự kiện âm nhạc, phát hiện 42 người dương tính với ma túy (trong đó có 6 nhân viên của quán).

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 29/12/2024, Công an TP Thủ Dầu Một đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục kiểm tra đột xuất quán bar trên, test nhanh ma túy, công an phát hiện 30 người gồm khách, nhân viên và quản lý quán dương tính với ma túy.

Nhóm người dương tính với ma túy trong quán bar D1 ngày 17/11/2024 (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 23h ngày 17/11/2024, Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, quản lý hành chính và Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC Công an Bình Dương kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh bar D1 (giấy phép kinh doanh là nhà hàng ăn uống).

Quá trình kiểm tra, công an phát hiện có 23 khách dương tính với chất ma túy. Làm việc với họ, công an xác định 17 người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm trên khai nhận đã mua ma túy (ketamin, thuốc lắc…) sau đó rủ nhau tới cơ sở kinh doanh bar D1 để cùng sử dụng.

Quán bar D1 thường xuyên bị kiểm tra và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy. Điển hình, đêm 30/4/2024 và rạng sáng 1/5/2024, Công an TP Thuận An đã kiểm tra hành chính quán bar trên, phát hiện 63/144 người dương tính với chất ma túy các loại (59 khách, 4 nhân viên).

Ngày 16/12/2024, công an tiếp tục kiểm tra quán bar D1, phát hiện 39 người dương tính với ma túy (33 nam, 6 nữ).