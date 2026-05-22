Cảnh sát đột kích kho giày dép giả nhãn hiệu Nike, Adidas ở TPHCM

Ngày 22/5, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991, ngụ TPHCM) về tội Xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Lưu Phát Thuận (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra Công ty TNHH Thale Group, do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

Nhà chức trách phát hiện hàng nghìn đôi giày, dép, vớ giả mạo các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, không có hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng đột kích kho giày dép giả nhãn hiệu (Ảnh: Nguyễn Trang).

Công an xác định từ tháng 6/2023 đến khi bị phát hiện, Lưu Phát Thuận đã kinh doanh, mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội, thu lợi bất chính.

Thuận lập và sử dụng các tài khoản Facebook, Instagram, TikTok với tên Thanhstore để quảng cáo, kinh doanh giày dép. Nguồn hàng do Thuận tìm mua trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên mạng và các sàn thương mại điện tử.

Sau đó, Thuận tiêu thụ bằng cách bán lẻ lại cho khách qua sàn thương mại điện tử, thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.