Công an TPHCM làm rõ thông tin về “thuốc dự phòng HIV giả”

Ngày 18/5, Công an TPHCM cho biết, thời gian gần đây, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu YEZTUGO của Công ty Gilead Science Inc (trụ sở tại Hoa Kỳ) với các nội dung như “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”…

Theo cơ quan công an, loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam và không do Công ty Gilead Science Inc sản xuất, ủy quyền sản xuất, nhập khẩu hoặc phân phối tại Việt Nam. Các thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận.

Qua phối hợp xác minh cùng Sở Y tế TPHCM, công an xác định T.T.H., đang công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố, biết YEZTUGO đã được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và có khả năng sắp được cấp phép tại một số quốc gia khác nên thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Từ đó, người này đã lấy thông tin về hoạt chất, công dụng, hàm lượng và hình ảnh hộp thuốc từ các website nước ngoài, sau đó chỉnh sửa, cắt ghép để tạo hình ảnh như một sản phẩm đã được sản xuất thực tế rồi đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân nhằm tăng tương tác, thu hút sự chú ý.

Hình ảnh hộp thuốc được T.T.H tạo, cắt, ghép (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an xác định T.T.H. không có hoạt động sản xuất, mua bán thuốc. Tuy nhiên, các thông tin do người này đăng tải đã gây hoang mang dư luận, làm xuất hiện nghi vấn về việc “thuốc giả” được mua bán trên thị trường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp người dân mua, sử dụng sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan chức năng, T.T.H. thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấm dứt hành vi, không tái diễn và gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ cho Sở Y tế TPHCM xử lý theo quy định. Sau đó, Sở Y tế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H. về hành vi “Quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực”, với số tiền 35 triệu đồng.

Theo Công an TPHCM, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng lợi dụng các chủ đề y tế nhạy cảm để quảng bá, câu tương tác hoặc xây dựng uy tín cá nhân trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều người dùng Internet có xu hướng chia sẻ thông tin theo tâm lý đám đông, chưa kiểm chứng nguồn tin, dẫn đến hiểu sai bản chất vụ việc, thậm chí quy kết đây là “đường dây thuốc giả” khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.