Manh mối phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam

Liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của các đối tượng Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, ngụ tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, ngụ TPHCM) trong đường dây.

Theo cảnh sát, đường dây này hoạt động tinh vi, phân công nhiệm vụ rõ ràng cũng như sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với cơ quan chức năng.

Trong đó, Vũ Thị Ngọc Anh khai, mỗi lần đi buôn lậu vàng, mỗi đối tượng mang theo 50.000 USD, dùng ô tô đi sang Campuchia. Tại đây, Ngọc Anh và đồng bọn gom toàn bộ số tiền đưa cho một đối tượng tên Mạnh để đi mua vàng, thường là vòng tay hoặc mặt dây chuyền, chất liệu 9999.

Lực lượng an ninh sân bay phát hiện Ngọc Anh giấu 2,2kg vàng (Ảnh: Nguyễn Trang).

Sau khi ngủ một đêm tại khách sạn, Ngọc Anh và đồng bọn nhận vàng từ Mạnh và đưa về Việt Nam. Số vàng sau đó được các đối tượng đưa về Việt Nam, tập kết tại nhà Nguyễn Duy Tấn để nung chảy, đúc lại rồi lại giao cho Mạnh để đem đi bán.

Số tiền bán được, Ngọc Anh cùng đồng bọn tính toán giá bán trừ đi giá mua và các chi phí. Tiền lời sau đó được các đối tượng phân chia đều theo % đã góp vốn.

Ngày 20/4, Vũ Thị Ngọc Anh mang theo khoảng 2,2kg vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra, phát hiện người phụ nữ giấu lượng lớn vàng trong quần lót và tiến hành xử lý theo quy định.

Còn Nguyễn Duy Tấn khai lần cuối đi buôn lậu vàng trước khi bị bắt là ngày 20/4. Thời điểm đó, Tấn mang theo 50.000 USD, đưa cho Mạnh.

Sau đó, Mạnh giao lại cho Tấn khối vàng hình mặt phật khoảng 5-7 cây vàng để đưa về Việt Nam. Quá trình nhập cảnh, Tấn không bị lực lượng hải quan kiểm tra. Sau khi về đến Việt Nam, người đàn ông đưa lại số vàng này cho đồng bọn Ngọc Anh.

Số lượng vàng các đối tượng buôn lậu về Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo Công an TPHCM, do chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia qua Việt Nam, mỗi chuyến hàng có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn.