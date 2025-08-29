Có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội dịp Quốc khánh qua những kênh nào?

Đến nay, theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, có 18 ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Các ngân hàng gồm nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và nhóm ngân hàng tư nhân, gồm ACB, BVBank, Co-opBank, HDBank, Kienlongbank, LPBank, MB, Nam A Bank, NCB, PVcomBank, Sacombank, ShinhanBank, TPBank, Vikki Bank.

Ngoài ra, không chỉ qua các ngân hàng, người dân cũng có thể nhận tiền trợ cấp qua tài khoản Mobile Money. “Từ ngày 29/8, người dùng có thể liên kết Viettel Money với VNeID và nhận trợ cấp an sinh xã hội trực tiếp về tài khoản”, thông báo của Viettel Money nêu rõ.

Theo hướng dẫn của các đơn vị này, với vài thao tác trên ứng dụng VNeID, người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và chính thống qua tài khoản mở tại ngân hàng.

Nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng thì bước đầu tiên vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục “An sinh xã hội”. Bước thứ 2 là chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”. Bước thứ 3 là nhập passcode, chọn ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng.

Thực hiện 3 bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý. Quá trình xác nhận thông thường khá nhanh nhưng có thể chậm hơn khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, VNeID được phản ánh đang khó truy cập.

Không chỉ ngân hàng, người dân còn có thể liên kết với VNeID thông qua ví điện tử để nhận tiền chi trả tiền an sinh xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Tại Văn bản số 17129 ngày 28/8 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9.