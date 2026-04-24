Cựu tiếp viên hàng không cùng vợ lĩnh án vì buôn ma túy

Ngày 24/4, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tôn Thùy Khanh (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh, bị cáo Lê Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi, chồng Khanh) và Nguyễn Nhật Doanh (28 tuổi, em họ Khanh) cùng lĩnh 16 năm 6 tháng tù.

Tại tòa, Huy Hoàng khai từ năm 2016 đến 2022, bị cáo làm tiếp viên hàng không cho một số hãng tại Việt Nam và có tham gia các chuyến bay giải cứu. Đồng thời, bị cáo trình bày hiện có hai con nhỏ, vợ cũng là bị cáo trong vụ án nên xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Khanh trình bày tại thời điểm bị bắt, cô mang thai, sinh con trong trại giam, các con đang được ông bà ngoại nuôi dưỡng.

Theo hồ sơ, năm 2021, Khanh bắt đầu mua bán ma túy từ một đối tượng tên Ken (không rõ lai lịch). Một năm sau, người phụ nữ này chuyển sang lấy “hàng” của người tên Múc do chất lượng tốt hơn và giá rẻ hơn. Trong quá trình mua bán, Khanh nhờ chồng và em họ đi giao ma túy, trả công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Tối 14/9/2023, khi Hoàng đang đi giao ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Khám xét nơi ở của các bị cáo, cơ quan công an thu giữ gần 400 gram ma túy các loại.