Quảng Ninh triệt phá 2 ổ nhóm ma túy, bắt giữ 17 đối tượng

Thực hiện Kế hoạch 483 của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tổng rà soát, quản lý người nghiện và đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 2 ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tại xã Quảng Tân và xã Đầm Hà. Các ổ nhóm do Lỷ Văn Vinh (SN 1999, trú tại xã Quảng Tân) và vợ chồng Đồng Văn Nam (SN 1991), Đồng Thị My (SN 1989, cùng trú tại xã Quảng Tân) cầm đầu.

Số tang vật nghi là ma túy bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với công an các địa phương xây dựng kế hoạch đấu tranh. Lực lượng chức năng triển khai phương châm “không đánh khúc giữa”, “bắt giữ toàn bộ đường dây”, “xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu”.

Từ ngày 15/1 đến 30/3, lực lượng chức năng đã triệt xóa thành công 2 ổ nhóm, bắt giữ và xử lý hình sự 17 đối tượng về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 139,621 gam ma túy tổng hợp các loại như ketamine, ma túy đá và thuốc lắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã triển khai hiệu quả Kế hoạch 483, đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm “chặn cung, giảm cầu, giảm tác hại”.