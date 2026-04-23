Công an Đắk Lắk phá đường dây ma túy, thu giữ gần 20kg tang vật

Ngày 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc triệt phá đường dây ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Cơ quan công an đã thu giữ gần 20kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và nhiều công cụ, phương tiện liên quan. Số ma túy trên được công an xác định có nguồn gốc từ Lào tuồn về Việt Nam tiêu thụ.

Công an thu giữ gần 20kg ma túy các loại (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 20/4, lực lượng công an bắt quả tang Đặng Lưu Trần Phương (33 tuổi, tạm trú tại đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), thu giữ là 60 gói nhỏ chứa ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Mở rộng điều tra, công an mật phục trên các tuyến đường, xác định người đưa ma túy cho Phương là Nguyễn Thế Công (31 tuổi, trú tại Tổ dân phố 8 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột). Công được xác định cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (31 tuổi) thuê một phòng tại Khu đô thị Eco City (phường Tân An) để ở.

Khám xét nơi ở của Công, lực lượng công an thu giữ gần 20kg ma túy, một khẩu súng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương và Công; đồng thời, truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan trong đường dây này để xử lý theo quy định.

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ về hành trình phối hợp phá án (Ảnh: Trương Nguyễn).

Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết việc triệt phá vụ án ma túy đặc biệt lớn trên địa bàn là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng chức năng.

Theo Thượng tá Hùng, các đối tượng hoạt động tinh vi, có sự cấu kết liên tỉnh, xuyên quốc gia và lợi dụng địa bàn rộng để trung chuyển, cất giấu, tiêu thụ ma túy. Do đó, lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác lập chuyên án để đấu tranh thành công vụ án.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chuyên án ma túy được UBND tỉnh Đắk Lắk khen thưởng đột xuất (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại buổi lễ khen thưởng đột xuất, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, biểu dương, chúc mừng các cá nhân, đơn vị trong ban chuyên án ma túy, đã hết mình, kiên trì trong công tác đấu tranh đối với tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Ông cho rằng việc triệt phá đường dây ma túy lớn là minh chứng khẳng định lực lượng công an tỉnh luôn cống hiến, bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đã gửi thư khen đến các lực lượng tham gia phá vụ án ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh.