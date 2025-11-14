Tên trộm bí ẩn "khoắng" 3,2kg vàng và cuộc chiến cam go chống tội phạm

Huế là thành phố của di sản, hàng năm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham quan, du lịch. Thành phố còn được xác định là trung tâm giáo dục, y tế chuyên sâu của khu vực và cả nước.

Đây là những điều kiện thuận lợi giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nhưng cũng ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp, tạo môi trường cho các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động.

Trước những yêu cầu đặt ra, những năm qua, Công an thành phố Huế nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng đã không ngừng trưởng thành, vượt qua khó khăn thử thách để trở thành “quả đấm thép” bảo vệ sự bình yên của người dân.

Với vai trò là lực lượng mũi nhọn, xung kích, đơn vị luôn dự báo kịp thời các loại tội phạm nổi lên trong từng giai đoạn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh đẩy lùi, kiên quyết “không để đi sau tội phạm”.

Bất ngờ về kẻ liên tiếp đột nhập 3 tiệm vàng

Trong khoảng thời gian tháng 6-7, liên tiếp xảy ra 3 vụ trộm cắp tài sản tại cơ sở kinh doanh vàng bạc nằm bên trong các khu chợ ở thành phố Huế. Kẻ trộm rất tinh vi, chuyên nghiệp, chọn thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời tìm mọi cách để qua mắt cơ quan chức năng.

Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế, cho biết giữa tháng 6, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một tiệm vàng tại chợ Dạ Lê, phường Thanh Thủy, bị kẻ xấu đột nhập qua mái tôn, lấy cắp tài sản.

Chợ Cống, nơi từng xảy ra vụ tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập, lấy đi nhiều tài sản (Ảnh: Vi Thảo).

Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên khi chưa xác định rõ kẻ trộm, một vụ việc tương tự lại xảy ra ở khu chợ Thần Phù, thuộc phường Hương Thủy, khiến người dân hoang mang.

Cả hai vụ việc trên, đối tượng đều cắt mái tôn đột nhập, phá hỏng camera an ninh bên trong cơ sở kinh doanh để lấy tài sản và tìm cách không để lại dấu vân tay tại hiện trường.

“Đối tượng trộm cắp tỏ ra rất tinh vi, chuyên nghiệp, thường hành động vào đêm khuya, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng điều tra”, ông Hùng cho hay.

Theo Thượng tá Hùng, ngoài yếu tố thời gian đêm vắng và địa điểm xa trung tâm, kẻ gian còn lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác trong bảo quản tài sản của người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Thượng tá Phan Thế Hùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Khi dư âm 2 vụ việc nêu trên chưa lắng xuống, một chủ tiệm kinh doanh vàng bạc khác lại bàng hoàng phát hiện cơ sở bị đột nhập. Lần này, kẻ gian táo tợn thực hiện vụ trộm cắp ngay tại một khu chợ ở trung tâm thành phố Huế, nơi có nhiều camera an ninh bao quanh.

Sáng 21/7, như thường lệ, ông H.H.K. (trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) rời nhà đến tiệm kinh doanh vàng bạc của gia đình tại chợ Cống (phường Vỹ Dạ) để buôn bán. Vừa mở cửa, ông phát hiện mái tôn và trần ki ốt bị ai đó đục phá, tủ gỗ chứa vàng bạc cũng bị cạy cửa, toàn bộ trang sức bên trong biến mất. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng nhận thấy cả 3 vụ việc nêu trên có nhiều đặc điểm giống nhau, khả năng cao do cùng một đối tượng thực hiện.

Xác định vụ án xảy ra có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tài sản chiếm đoạt giá trị lớn, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu khẩn trương truy bắt đối tượng.

Đến 16h ngày 21/7, lực lượng Cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ được đối tượng khi hắn đang tìm cách tẩu tán tài sản do trộm cắp mà có. Điều đáng nói, thời điểm bị bắt, kẻ trộm lại là một bác sĩ chuyên nghiệp, tên Nguyễn Duy Nhật. Tổng khối lượng kim loại vàng cơ quan chức năng thu giữ lên đến 3,2kg, cùng 286 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế làm rõ nhóm đối tượng dùng vàng giả để lừa đảo người dân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời khai của Nhật tại cơ quan công an, dù là bác sĩ nhưng y lại khá sành sỏi trong nghề “đạo chích”. Đối tượng thường khảo sát rất kỹ địa bàn trước khi ra tay, sau đó tìm cách đột nhập vào các khu chợ, leo lên mái tôn ki ốt đã nhắm sẵn, nằm chờ đến đêm khuya. Nhật dùng dụng cụ cắt mái tôn, khung sắt, la phông với kích thước chỉ vừa thân hình mảnh mai của mình, lấy dây làm thang để đột nhập.

Trong vụ án thứ 3, tên trộm nghĩ kế hoạch đã hoàn hảo, hắn ung dung đeo ba lô chứa đồ ăn cắp được trở về nơi làm việc, đến sáng hôm sau đem một phần tài sản này ra Quảng Trị tiêu thụ.

Khi quay về Huế cất số trang sức còn lại, Nhật bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ cùng tang vật. Đến nay, cựu bác sĩ này đã bị khởi tố về tội Trộm cắp tài sản và đối diện với bản án thích đáng.

“Quả đấm thép” bảo vệ sự bình yên của người dân

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế, thời gian qua, các cán bộ chiến sĩ đã được đào tạo bài bản, rèn luyện bản lĩnh vững vàng và kỷ luật thép, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy, để bảo vệ bình yên cho người dân. Ngoài vụ trộm táo tợn nêu trên, đơn vị đã bóc gỡ nhiều vụ án khác, đưa những kẻ phạm tội ra trước “ánh sáng” pháp luật.

Thượng tá Phan Thế Hùng cho biết lực lượng đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, áp dụng biện pháp trọng tâm, đồng thời dày công điều tra, khám phá hàng trăm vụ án nghiêm trọng, trong đó có nhiều chuyên án liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đơn vị đã trở thành lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến phòng chống tội phạm hình sự.

Phòng Cảnh sát hình sự thành phố Huế điều tra, làm rõ nhiều vụ án, đưa đối tượng phạm nội ra trước "ánh sáng" pháp luật (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong 5 năm qua, tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Huế được kéo giảm 7,53%. Phòng Cảnh sát hình sự đã góp phần trấn áp, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội. Kết quả có hơn 3.000 vụ phạm pháp hình sự được cơ quan điều tra, kết luận và bắt giữ 4.961 đối tượng liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế cũng đã xác lập và đấu tranh triệt phá 58 chuyên án, bắt 134 đối tượng, triệt xóa 141 ổ, nhóm; bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã.

“Chúng tôi đã nhanh chóng điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, triệt xóa, làm tan rã các băng nhóm tội phạm ngay từ khi mới manh nha hình thành”, Thượng tá Hùng nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát hình sự góp phần góp phần trấn áp, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm và trật tự xã hội (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Thượng tá Phan Thế Hùng, lực lượng Cảnh sát hình sự còn chú trọng triển khai các mô hình phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, tham gia tổ công tác đặc biệt trấn áp tội phạm đường phố.

Đặc biệt, đơn vị phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các đoàn khách cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương, cũng như bảo vệ các kỳ lễ hội lớn của Huế.

Với sự nỗ lực không ngừng và những đóng góp xuất sắc, tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại lễ đón nhận danh hiệu cao quý nêu trên vào ngày 29/5, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế. Ông yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải giữ vững khí phách anh hùng, đóng góp thêm nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong 5 năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế còn thường xuyên dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền. Năm 2020, đơn vị vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Huế lần thứ VI, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Huế đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.