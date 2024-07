Kẻ sát hại tài xế xe ôm ở Long An sa lưới sau một ngày gây án

Ngày 26/7, Công an huyện Đức Hòa đã bàn giao Lê Thành Dư (20 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) cho Công an tỉnh Long An điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Dư là nghi phạm sát hại ông Đ.N.T. ( 60 tuổi), tài xế xe ôm tại khu vực Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, TPHCM.

Dư bị công an bắt giữ sau khi sát hại tài xế xe ôm (Ảnh: M.H.).

Theo công an, khoảng 23h ngày 24/7, người dân phát hiện người đàn ông đội nón bảo hiểm GrabBike tử vong ven đường tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an huyện Đức Hòa đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. Công an phát hiện nạn nhân bị đâm 3 nhát dao, trong đó có 2 nhát sau lưng và một nhát ở cổ. Nạn nhân được xác định là ông Đ.N.T. (60 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).

Vào cuộc điều tra, công an xác định Dư là hung thủ nên truy bắt. Trưa 25/7, công an phát hiện anh ta tại nhà trọ ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa liền ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Dư khai thuê ông T. lái xe máy chở anh ta từ TPHCM xuống địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đến đoạn đường vắng, Dư cầm dao đâm nạn nhân tử vong rồi cướp tiền, xe máy.