"Camera chạy bằng cơm" tố giác đường dây đưa 3 cô gái sang Trung Quốc

Ngày 17/2, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh trái phép".

3 đối tượng bị khởi tố gồm 2 thanh niên cùng trú tại Quảng Ninh là: Trần Thanh Tùng (sinh năm 1989, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên), Chu Hải Long (sinh năm 1994, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái) và Đặng Hồng Phi (sinh năm 1990, trú tại xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Nhóm đối tượng đưa 3 cô gái Campuchia xuất cảnh trái phép tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 8/2, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện nhóm người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép trên địa bàn thị trấn Quảng Hà.

Lúc 9h ngày 9/2, Tổ công tác Công an huyện Hải Hà kiểm tra đột xuất phòng nghỉ khách sạn Nam Phương 2 (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) phát hiện Tùng, Phi cùng với 3 nữ giới người Campuchia không xuất trình được thủ tục nhập cảnh hợp pháp.

3 cô gái cùng trú tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia, tên là: Chan Chany (sinh năm 1995), Sen Sreynich (sinh năm 2004) và Phat Seyla (sinh năm 2003). Qua điều tra, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp Công an TP Móng Cái tiếp tục phát hiện Long nằm trong đường dây này.

Tại cơ quan công an, Tùng, Phi và Long khai nhận đang cùng liên hệ nhằm tổ chức môi giới, đưa dẫn 3 cô gái Campuchia xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua biên giới Việt - Trung tại khu vực TP Móng Cái nhằm kiếm lời bất chính.

Vai trò của Tùng và Phi là đưa 3 cô gái xuống Quảng Ninh, sau đó bàn giao cho Long để đưa sang Trung Quốc. Khi các trường hợp xuất cảnh thành công, Long và Tùng sẽ được hưởng 24,8 triệu đồng, riêng Phi được nhận 30 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hải Hà đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng 3 đối tượng Tùng, Phi, Long cho Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời, báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Hải Hà đưa 3 cô gái người Campuchia đi cách ly tập trung để đảm bảo quy định phòng, chống dịch và tiếp tục phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Công an huyện Hải Hà, thời gian qua, nhờ chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng công an huyện này đã tiếp nhận nhiều tin báo có giá trị từ nhân dân phục vụ công tác phòng chống tội phạm và phòng chống dịch.

Trong thời gian tới, Công an huyện Hải Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, thông tin, tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an xã, thị trấn phát huy hiệu quả công tác quản lý cư trú nhằm phục vụ công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép nói riêng.