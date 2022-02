Đâm chém kinh hoàng trong quán karaoke khiến 4 người thương vong

Ngày 17/2, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ truy sát xảy ra tại quán karaoke trên đường Phan Văn Trị (phường 11) làm 4 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 16/2, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí hỗn chiến tại giao lộ đường Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị. Một người trong đó bị thương chạy vào quán karaoke trên cầu cứu.

Cơ quan công an có mặt tại quán karaoke xảy ra vụ việc (Ảnh: H.T.).

Ở phía sau, 6 thanh niên khác cầm cây ba chĩa, dao, kiếm tự chế xông vào tìm kiếm, tấn công các nhân viên quán karaoke.

Lúc này, anh K. (nhân viên quản lý) đứng ra can ngăn nhưng bị các đối tượng chém trúng cổ. Thấy vậy, anh P.Đ.T.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM, nhân viên thử việc) đang làm ở sảnh chạy tới ôm thanh niên cầm cây chĩa lại và bị một số thanh niên khác xông vào đâm, chém nhiều nhát. Hậu quả anh N. gục tại chỗ.

Trước khi rời đi, nhóm côn đồ còn đánh bị thương 2 người khác là khách của quán. Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh N. đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, trích xuất camera an ninh để truy xét nhóm người gây án.