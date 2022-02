Khởi tố nam thanh niên Hải Phòng chế tạo nhiều súng đạn

Ngày 15/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Hưng (sinh 1990, ở xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi "Chế tạo vũ khí quân dụng".

Hưng bị khởi tố để điều tra, xử lý về hành vi "chế tạo vũ khí quân dụng". (Ảnh minh họa)

Trước đó, lực lượng công an phát hiện Hưng có biểu hiện chế tạo, tàng trữ trái phép súng. Sau khi điều tra, làm rõ, khoảng 12h ngày 12/1, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Phả Lễ bắt quả tang Hưng đang chế tạo súng; thu giữ 2 súng bắn đạn hoa cải, một súng hơi bắn đạn chì, một súng cồn bằng kim loại, 19 viên đạn, 43 vỏ đạn, kìm sắt, máy cắt cùng các dụng cụ để chế tạo súng đạn.

Được biết, năm 2012, Hưng từng bị TAND quận Lê Chân xử phạt 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện vụ việc được Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.