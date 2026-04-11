Bức thư nhiều cảm xúc của cô gái bị cướp giật gửi công an ở TPHCM

Trong bức thư gửi đến Công an phường Vườn Lài, TPHCM, chị Đặng Mai Phương Uyên (ngụ TPHCM) mở đầu bằng những dòng đầy xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn để giúp chị tìm lại tài sản bị cướp giật.

Sợ hãi sau vụ cướp giật chớp nhoáng

Chị Uyên kể, vào chiều tan làm, trên đường trở về nhà, chị bị một đối tượng áp sát, cướp giật tài sản. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức khiến chị Uyên bàng hoàng, sợ hãi chứ không dám truy hô, cũng không dám nghĩ đến chuyện có thể lấy lại tài sản của mình.

Cô gái cũng nghĩ rằng sự việc xảy ra chớp nhoáng, đối tượng gây án bỏ chạy quá nhanh và có lẽ tài sản của mình đã mất hẳn. Chính vì tâm lý hoảng sợ, bi quan đó, cô gái đã không đến công an để trình báo ngay sự việc.

Cô gái trao tâm thư cho cán bộ Công an phường Vườn Lài (Ảnh: Công an cung cấp).

Phải đến sáng hôm sau, khi được gia đình động viên, cô gái mới lấy lại sự bình tĩnh để đến Công an phường Vườn Lài trình báo.

Tuy nhiên, điều khiến chị Uyên bất ngờ và xúc động nhất chính là cách các cán bộ công an tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc.

“Tôi không thấy sự chậm trễ, không thấy sự qua loa, cũng không thấy sự nghi ngờ vì tôi trình báo muộn. Ngược lại, tôi cảm nhận được sự tận tình, trách nhiệm, khẩn trương và quyết liệt trong từng lời hỏi han, từng bước xác minh, từng hành động triển khai công việc của các anh”, cô gái chia sẻ.

Niềm tin vào lực lượng công an

Thế rồi, điều mà chị Uyên không dám nghĩ tới lại trở thành hiện thực. Đối tượng gây án bị bắt giữ, tài sản của cô được tìm lại. Và điều khiến cô gái ngạc nhiên hơn nữa khi mọi việc chỉ diễn ra trong vòng 5 giờ, kể từ thời điểm chị báo án.

“Thật lòng mà nói tôi rất bất ngờ. Bất ngờ vì giữa lúc bản thân gần như không còn hy vọng, các anh vẫn kiên trì vào cuộc; bất ngờ vì một vụ việc tưởng chừng như rất khó có thể lần ra, lại được lực lượng công an nhanh chóng làm rõ”, chị Uyên viết.

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo chị Uyên, việc tìm lại được tài sản đối với chị không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tin rất thật, rất sâu sắc đối với lực lượng Công an Nhân dân. Chị nhận ra rằng, đối với các cán bộ, chiến sĩ, mỗi tin báo của người dân không chỉ là một vụ việc cần giải quyết, mà còn là trách nhiệm, là danh dự của lực lượng và vì sự bình yên của người dân.

“Sự tận tâm của các anh đã giúp tôi nhận ra rằng, dù người dân có hoang mang, lo lắng hay thậm chí mất hy vọng tìm lại tài sản trong khoảnh khắc đầu tiên, thì phía sau họ vẫn luôn có lực lượng Công an Nhân dân âm thầm, bền bỉ và quyết liệt bảo vệ lẽ phải, bảo vệ tài sản và sự an tâm cho người dân”, chị Uyên chia sẻ.

Cuối thư, cô gái cho rằng các cán bộ, chiến sĩ công an không chỉ giúp chị tìm lại tài sản bị cướp giật mà còn giúp cô tìm lại sự bình tĩnh, sự an tâm và niềm tin vào công lý, vào tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an.

Bị hại nên trình báo sớm

Thời gian qua, Công an TPHCM triển khai quyết liệt chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM với phương châm “Một vụ cướp giật là một vụ trọng án”. Nhờ đó, nhiều vụ án được khám phá nhanh chóng, góp phần kéo giảm rõ rệt tình hình tội phạm đường phố.

Thượng tá Mai Trọng Hạnh, Trưởng Công an phường Vườn Lài cho rằng khi xảy ra các vụ cướp giật, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý hoang mang, sợ phiền hà hoặc thấy tài sản không có nhiều giá trị nên ngại đến công an trình báo. Thượng tá Mai Trọng Hạnh cho rằng điều này là sự dung túng, tiếp tay cho tội phạm và tạo điều kiện để đối tượng thực hiện thêm những vụ án khác.

“Khi bị cướp giật, người dân nên đến trụ sở công an nơi gần nhất trình báo để cơ quan chức năng sớm triển khai lực lượng truy xét, tránh trường hợp các đối tượng kịp tiêu thụ tài sản, gây khó khăn cho quá trình phá án. Ngoài ra, việc trình báo cũng thể hiện tinh thần toàn dân phòng ngừa, phòng chống tội phạm”, Thượng tá Mai Trọng Hạnh nhấn mạnh.