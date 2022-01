Bữa cơm tất niên sớm và ước mơ sau song sắt ngày Tết

Đã thành thông lệ, bữa cơm tất niên ở Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được tổ chức sớm hơn bên ngoài. Đây có lẽ là bữa cơm được chờ đợi nhất của những người lầm lỗi đang trả giá bằng những bản án của pháp luật. Bữa cơm đặc biệt bởi không chỉ mang hương vị Tết, mà là dấu mốc để hành trình trở về của họ rút ngắn hơn khi một năm đã qua đi.

Phạm nhân trang trí cành đào đón Tết tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: T.H).

Hôm nay, các phạm nhân được nghỉ lao động sớm hơn. Ai cũng tắm rửa sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, từng nhóm trò chuyện vui vẻ với nhau. Trong khi 2 phạm nhân trẻ tuổi, khéo tay nhất được phân công trang trí cành đào Tết thì ngoài sân, tranh thủ lúc đến giờ cơm, các phạm nhân còn lại chăm chút những bồn hoa mới trồng. Dường như ai cũng muốn được tham gia vào việc chuẩn bị đón Tết.

Không khí rộn ràng nhất phải kể đến nhà khu nhà bếp. Những "đầu bếp" tay ngang cố gắng chế biến những món ăn ngon nhất, từ những nguyên liệu là kết quả lao động cải tạo của phạm nhân.

Nữ phạm nhân chăm chút luống hoa trong khuôn viên khu vực phân trại (Ảnh: T.H).

"Vì nhiều lý do khác nhau, các phạm nhân phải vào đây để trả giá cho những lỗi lầm của mình, không có được niềm vui sum họp, đoàn viên trong ngày Tết đến, xuân về. 10 năm nay, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An duy trì tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho anh chị em phạm nhân. Đây là món quà của Ban giám thị trại và cán bộ quản giáo chia sẻ, động viên những thiệt thòi về mặt tinh thần để phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo", Trung tá Thái Hoàng - Phó trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngoài chuẩn bị bữa cơm tất niên cho 90 phạm nhân, thời điểm này công tác chuẩn bị đón Tết cho hơn 1.000 người bị tạm giữ, tạm giam cũng đã hoàn tất.

Cán bộ quản giáo hỗ trợ phạm nhân đội bếp chuẩn bị mâm cơm tất niên (Ảnh: T.H).

Mâm cơm thịnh soạn đã được bày biện sẵn sàng. Cũng có gà luộc, cá rán, thịt kho tàu, thịt luộc, dưa hành muối, canh xương củ quả..., đầy đủ không kém bất kỳ mâm cơm ngày Tết ở ngoài. Sau lời chúc Tết ngắn gọn của đại diện lãnh đạo phân trại, phạm nhân nâng ly nước ngọt thay rượu, gửi lời chúc mừng năm mới tới những người cùng cảnh ngộ. Họ vui vẻ gắp thức ăn cho nhau, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp, chia sẻ kế hoạch khi mãn hạn tù, trở về với gia đình.

Mâm cơm tất niên sớm ở trại giam đầy đủ những món mang hương vị đặc trưng Tết cổ truyền của dân tộc (Ảnh: H.L)

Nâng ly nước ngọt lên rồi đặt xuống, khuôn mặt phạm nhân Trần Văn Th. (trú TP Vinh) như chùng xuống. Th. vừa mới vào thi hành bản án 6 tháng tù giam về tội đánh bạc được 2 ngày. Vào đây, người đàn ông này cứ nghĩ không còn Tết nữa nhưng được Ban giám thị, cán bộ quản giáo quan tâm, động viên, tổ chức bữa cơm tất niên sớm, được thông báo vào ngày Tết phạm nhân được nghỉ lao động, sẽ được các Ban vào chúc Tết, có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường... thấy ấm lòng và vững tâm hơn để thi hành án.

Chỉ huy phân trại quản lý phạm nhân đến từng bàn động viên, chúc Tết phạm nhân (Ảnh: T.H).

"Ăn Tết ở đây mới thấm thía cái giá phải trả cho thú vui cờ bạc mù quáng của mình. Nếu biết giữ mình thì có lẽ giờ này ở nhà tôi đang cùng vợ con dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Những "trải nghiệm" sẽ cho tôi đủ quyết tâm giữ mình để đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất trong đời ăn Tết ở trại giam", phạm nhân Trần Văn Th. trải lòng.

Đây đã là cái Tết thứ 2 của phạm nhân Nguyễn Thọ V. (quê huyện Yên Thành, Nghệ An) ở trại giam. Từng là kế toán trưởng của một đơn vị, có thể nói cuộc sống Nguyễn Thọ V. là niềm ao ước của bao nhiêu người. Thế nhưng, V. dần đánh mất mình và rơi vào vòng lao lý khi cùng lãnh đạo và đồng nghiệp lập hồ sơ khống để nhận bồi thường sai quy định, chia nhau bỏ túi 5 tỷ đồng. 42 tháng tù là cái giá của người đàn ông này khi bị tuyên phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bữa cơm tất niên sớm ở trại giam có nụ cười, có nước mắt, và hơn hết là thêm động lực quyết tâm cải tạo tốt để sớm trở về sum họp với gia đình (Ảnh: T.H).

"Vào tù, không chỉ bản thân mình phải trả giá, mà bố mẹ, vợ con cũng bị liên lụy. Hơn nữa, mất đi trụ cột kinh tế, cuộc sống gia đình tôi chắc hẳn sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Ở nhà không biết có sắm sửa Tết được đủ đầy không. Năm mới tới, tôi chỉ mong ước người thân ở nhà sẽ luôn khỏe mạnh, lạc quan. Ở trong này tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để được giảm án, sớm trở về bù đắp cho vợ con", người đàn ông đã đi quá nửa đời người suýt rơi nước mắt bên mâm cơm Tết.