Tạm giam nam thanh niên 21 tuổi xâm hại trẻ 14 tuổi

Ngày 20/11, Công an xã Hàm Giang (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giam Kiến An (SN 2004) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị can Kiến An (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 8, An có quen với K.T.O.S. (SN 2011, ngụ xã Trà Cú) qua Facebook, cả hai đã có nhiều lần hẹn hò.

Ngày 15/9, An rủ S. về nhà chơi và thực hiện hành vi giao cấu.

Người nhà của S. phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Qua xác minh, trưng cầu giám định, lực lượng chức năng xác định S. đã bị xâm hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.